Tachtig paasvuren is te veel in Berkelland

'Met minder paasvuren is het voor ons mogelijk om ieder paasvuur individueel te beoordelen of het wel of niet door kan gaan bij bijvoorbeeld droogte', zo laat een woordvoerder van Berkelland weten. 'Ook kunnen we dan per locatie maatregelen bespreken, die genomen kunnen worden om het mogelijk door te kunnen laten gaan. Dat is maatwerk.' Dit jaar werden alle paasvuren in Berkelland afgelast. Dat had te maken met het natuurbrandrisico door de extreme droogte in de Achterhoek.



Maandag spraken vertegenwoordigers van de gemeente met inwoners over het voornemen. 'We hebben met ze gesproken over de toetsingscriteria die gelden voor paasvuren, met name bedoeld om de brandrisico’s te beheersen. Ook, en dat heeft uiteraard een link met de beheersing van brandrisico’s, willen we graag komen tot minder paasvuren in Berkelland.'