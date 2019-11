A2 mogelijk verbreed om fileleed, omwonenden bezorgd

Drie van de vier plannen zijn gericht op het verbreden van de snelweg. En dat baart bewoners van de geluidswal in Waardenburg zorgen. 'Wij willen weten wat ze met onze huizen van plan zijn, er gaan praatjes rond dat ze in de weg staan', zegt Jolanda van Meegdenburg.

Tot op de meter nauwkeurig

De omwonenden moeten geduld hebben, want de plannen zijn nog lang niet concreet. 'Of we gaan verbreden weten we echt nog niet, we weten alleen wat we gaan onderzoeken', zegt omgevingsmanager Gert Sanders.

Al is de optie verbreding in drie van de vier mogelijke oplossingen aanwezig: 2x4 rijstroken of zelfs 2x5 rijstroken tussen Deil en Vught. In het vierde plan moeten deskundige op zoek naar oplossingen waarbij er geen extra asfalt wordt aangelegd.

Aan het eind van het jaar kiest de minister een van de pakketoplossingen, die een groep deskundigen vervolgens nauwkeurig gaat onderzoeken. Sanders over de onrust bij omwonenden: 'Pas als daar een plan voor ligt weten we op de meter nauwkeurig waar die verbreding gaat komen.' De plannen bekijkt Rijkswaterstaat samen met provincies en gemeenten. Omwonenden kunnen meepraten op inspreekavonden.

Deil hoe dan ook op de schop, en lokaal netwerk voor Kerkdriel

Het is al wel duidelijk dat knooppunt Deil hoe dan ook op de schop gaat. Het knooppunt dreigt volgens onderzoekers uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. En dat merken omwonende al langer. In Beesd hebben ze tijdens de spits last van sluipverkeer.

Ook de dorpen rondom Kerkdriel staan kort vermeld. Een lokaal netwerk zou de drukte naar de snelweg kunnen verspreiden.

Net als omwonenden moeten ook automobilisten nog even doorbijten. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2025 beginnen. In 2030 moet het verkeer in de spits kunnen doorrijden. Al blijven het berekeningen.

Sanders: 'We hebben er allemaal computermodellen op losgelaten en het zou moeten kunnen, desalniettemin zijn we ook afhankelijk van ander verkeer in Nederland.'