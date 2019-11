Veerboot Rheden blijft varen

door Huibert Veth

Het college had voorgesteld om 10.000 euro per jaar op de veerdienst te bezuinigen. Dat is bijna de helft van de gemeentelijke subsidie. Daarmee zou het risico bestaan dat de exploitant ermee stopt. En dat is niet de bedoeling, besloot de gemeenteraad unaniem.

Tariefverhoging

Het gemeentebestuur gaat wel met de ondernemer in gesprek over verlaging van de subsidie. 'Duurzaam behoud' is daarbij de insteek. 'Maar je kunt ook kijken naar tariefverhoging', stelt raadslid Henk van Valburg (PvdA). 'Ik vaar elk jaar over meerdere pontjes, en Rheden is één van de goedkoopste.'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier