GroenLinks Berkelland: 'Wij voelen ons bedonderd door coalitie'

De oppositiepartijen in de gemeente Berkelland zijn woedend op de coalitie. 'We voelen ons bedonderd, ik voel me vies en ik geef onze inwoners groot gelijk dat ze van ons balen.' Het zijn de woorden van Andra Weg van GroenLinks.

door Melanie Lokate

De reden van de boosheid is de teruggave van de onroerendezaakbelasting (ozb). De ozb zou in eerste instantie volgend jaar niet teruggegeven worden aan de bevolking, maar het blijkt nu dat inwoners volgend jaar toch ozb terugkrijgen. De oppositie voelt zich misleid. 'Wij vinden dit niet chic, de frustratie zit hoog, wij zijn woedend en daarom dienen we een motie van treurnis in', zegt Leo Morren van GroenLinks.

Nieuwe deal coalitie

Vorige week werd tijdens de begrotingsraad een amendement aangenomen waarin staat dat de ozb in de jaren 2021 en 2022 niet wordt teruggegeven aan de inwoners. De oppositiepartijen gingen ervan uit dat dat betekende dat er ook in 2020 geen teruggave zou zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn.

De coalitie (Gemeentebelangen Berkelland, VVD en CDA) heeft namelijk een nieuwe deal gemaakt en dat betekent dat van de vier jaar dat deze coalitie de scepter zwaait over Berkelland, de helft van de jaren de ozb wel teruggeeft aan inwoners en bedrijven en de andere twee jaar niet.

Coalitie: geen misleiding

'Wij hadden geen idee dat dit niet duidelijk overkwam', zegt Hilhorst van het CDA. 'Ik betreur dit en ik vind het vervelend, maar wij willen geen onduidelijkheid scheppen.' Ook Gemeentebelangen Berkelland zegt niet de intentie te hebben gehad om onduidelijk te zijn.

Volgens Han Boer van D66, oppositiepartij, is er tijdens de vergadering nooit bewust genoemd dat in 2020 het geld wel teruggeven wordt. 'In juridische zin is er niets fout, maar het is wel raar dat niet benoemd is wat wel benoemd had moeten worden. Juist omdat het tijdens de begrotingsraad, opgeworpen door het coalitiepartij CDA, over respect naar elkaar ging.'

Berkellanders snappen dit niet

'Wij zitten hier voor het belang van al onze inwoners', zegt Andra Weg van GroenLinks. 'En die snappen dat niet. We hebben hier allemaal een taak om ervoor te zorgen dat onze inwoners begrijpen welke besluiten hier genomen worden.'

Betsy Wormgoor van de PvdA vult aan: 'Ik kwam vanochtend een man op de markt tegen en die vraagt aan mij: waar zijn jullie nu mee bezig. Ik snap niet wat jullie in dat gemeentehuis nu willen. En ik begrijp die man.'

In de spiegel kijken

'De les die ik hieruit trek is dat we in de toekomst nog duidelijker moeten zijn', zegt Hans Boxem van de VVD. 'Misstanden moeten we voorkomen.' Ook burgemeester Joost van Oostrum sluit zich daar bij aan. 'Ik doe geen inhoudelijke uitspraken over het wel of niet teruggeven van de ozb, maar als dit gevoel bij de oppositie leeft, dan moet je daar op een goede kritische manier naar kijken.'

Van Oostrum legt aan de raadsleden uit dat hij niet het gevoel heeft gehad dat het amendement niet begrepen werd. Volgens hem is het juridisch allemaal goed gegaan. 'Ik snap heel goed dat je meters in de politiek moet maken om dit te snappen en ik wil u daar ook bij gaan helpen. U mag mij daar in de toekomst ook op aanspreken', aldus de burgemeester.

Hij roept iedereen op om allemaal de komende tijd iets vaker in de spiegel te kijken. 'Politiek is en blijft mensenwerk. We moeten elkaar vinden op inhoud en op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Want waar we het uiteindelijk voor doen, dat is de burger.'

De motie werd uiteindelijk verworpen.

