Ede komt zelf met oplossing voor stikstofcrisis in bouw

Eerder besloot Ede al dat de bouw of verbouw van kleine projecten, bijvoorbeeld één huis, door kan gaan op voorwaarde dat er klimaatneutraal gebouwd wordt. Daar komen nu ook grotere projecten bij.

Lage uitstoot

Ontwikkelingen die in de bouwfase zorgen voor een heel klein beetje meer stikstof, maar daarna 'schoon' zijn, kunnen doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nul-op-de-meter woningen ter vervanging van oude huizen. Tijdens de bouw stoten machines stikstof uit, maar als er eenmaal mensen wonen, gaat de stikstofuitstoot waarschijnlijk omlaag.

Voorwaarde is wel dat de initiatiefnemer extra inspanning levert om klimaatneutraal en natuurinclusief te bouwen.

Uitbreiding bedrijventerrein De Stroet

De nieuwe regels zijn goed nieuws voor de bedrijvenbouw en woningbouw in de gemeente, meent Vreugdenhil. De uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren, De Hooikamp in Ederveen en de nieuwbouw in de wijk Kernhem in Ede kunnen waarschijnlijk doorgaan, stelt de wethouder.

De nieuwe regels gelden alleen voor plannen waarvoor al een onherroepelijk bestemmingsplan is. Voor nieuwe projectaanvragen zoekt de gemeente nog naar oplossingen.

Risico

Juridisch gezien neemt de gemeente hier een risico. Ede interpreteert de uitkomsten van het landelijke rekenmodel, AERIUS, namelijk anders dan veel andere gemeenten. 'Andere gemeenten gaan voor zover wij weten nog uit van een depositie van nul in de bouwfase', zegt een woordvoerder. Ede zegt dat er wel een zeer kleine uitstoot van stikstof mag zijn, zolang er op de lange termijn geen negatief effect op de natuur is.

'We vinden dit verantwoord omdat het bij deze projecten om zeer beperkte en tijdelijke stikstofneerslag gaat die qua ecologisch effect verwaarloosbaar is', zegt Vreugdenhil. Bovendien is de wethouder er van overtuigd dat het plan van de gemeente, om bouw ontwikkelingen onder groene voorwaarden door te laten gaan, uiteindelijk beter is voor de biodiversiteit en leidt tot schonere luncht.

