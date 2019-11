Elburger raadslid opgelucht over uitkomsten integriteitsonderzoek

Oud-wethouder en huidig SGP-raadslid Jan Polinder is blij met de uitkomsten van het onderzoek naar zijn integriteit. Uit dat onderzoek blijkt dat hij niet in strijd met de gemeentewet heeft gehandeld, toen hij werkte als adviseur van een ondernemer. Wel had hij meer moeten doen de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

door Ruben van der Scheer en Rik Kapitein

In het onderzoeksrapport is te lezen dat 'feitelijke belangenverstrengeling, in de zin van het misbruiken van een publieke positie voor een persoonlijk belang, niet uit het onderzoek blijkt'.

Polinder is opgelucht over dat resultaat, al had hij het wel verwacht. 'Ik heb altijd te goeder trouw gehandeld en mijn best gedaan belangenverstrengeling te voorkomen. Dan is het fijn dat onafhankelijke onderzoekers nu bevestigen dat ik niet in strijd met de wet heb gehandeld.'

Andere interpretatie van de wet

Burgemeester Rozendaal van Elburg vindt dat hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries eerder te ver ging in zijn uitspraken tegen Omroep Gelderland dat het raadslid de wet overtrad. Voor de burgemeester was het de aanleiding opdracht te geven aan een extern bureau om onderzoek te doen naar integriteitsschending.

De hoogleraar laat dinsdag weten nog steeds achter zijn standpunt te staan. 'Ik ben het niet eens met één van de keuzes van de onderzoekers: zij stellen dat een vergunning geen overeenkomst is. Daar geven ze geen argumenten voor.' In de gemeentewet is te lezen dat een raadslid niet als adviseur van een andere partij betrokken mag zijn bij een overeenkomst.

'Door een vergunning niet als een overeenkomst te zien, maken ze er een woordenspel van. Ik zie dat anders: voor mij is een vergunning gewoon een overeenkomst, zeker als je het bekijkt in de geest van de gemeentewet. Raadsleden moeten vergunningen kunnen controleren op aanvaardbaarheid. Een slager moet niet zijn eigen vlees gaan keuren.'

Polinder benadrukt dat hij nooit gestemd heeft over het brigadegebouw en wat daarbij betrokken is. 'Dat zou ik ook niet doen, omdat het bedrijf waar ik voor werk, daarbij betrokken is, en ik dus ook.' Daarin krijgt hij steun van burgemeester Jan Nathan Rozendaal. 'Hij heeft zelf aangegeven betrokken te zijn bij dit proces en heeft daarom de keuze gemaakt niets te zeggen tijdens een commissievergadering en een raadsvergadering, en om zich te onthouden van stemmen. Dat is volgens mij keurig volgens de regels.'

Schijn van belangenverstrengeling

Toch wordt Polinder ook op de vingers getikt door de onderzoekers. 'De schijn van belangenverstrengeling is gewekt', is te lezen in het rapport. 'Zijn gedrag was op meerdere momenten voor meerdere uitleg vatbaar.' Polinder begrijpt wat de onderzoekers zeggen. 'Er heeft een communicatiestoornis opgetreden binnen onze organisatie. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar, die een telefoongesprek van mij heel anders interpreteerde dan ik bedoelde.'

De Vries vindt de passage over de schijn van belangenverstrengeling cruciaal. 'De onderzoekers komen tot de conclusie dat die schijn er is. De gemeentewet geeft ook aan dat die schijn te alle tijden vermeden moet worden.' Polinder begrijpt de kritiek en stapt daarom uit de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening. 'Ik zal nog wel vaker als adviseur optreden binnen Elburg. Dan ben ik niet aanwezig tijdens bespreking en stemming in de raad.’ Het raadslid denkt met die stap zijn zetel in de raad te kunnen behouden.

Een korreltje zout

Burgemeester Rozendaal gaat het onderwerp integriteit intensiever bespreken in de gemeente om dit soort situaties te voorkomen. 'We gaan dit onderwerp ook met de hele gemeenteraad bespreken: wat kan wel en wat kan niet als nevenfunctie en wanneer trek je aan de bel?' Of de zaak met dit rapport gesloten is, kan Rozendaal niet zeggen. 'Dat is uiteindelijk aan de gemeenteraad.'

'Ik neem het de hoogleraar wel kwalijk dat hij, zonder kennis van de zaak, zo'n heftige uitspraak heeft gedaan. En naar nu blijkt onterecht.' De Vries reageert laconiek op het verwijt van de burgemeester. 'Gezien de conclusies van het rapport neem ik die uitspraak maar met een korreltje zout. Er is schijn van belangenverstrengeling, in de wet staat dat dat moet worden vermeden.'

