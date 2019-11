Sinterklaas komt met de stoomtrein naar Apeldoorn

De trein was al ter hoogte van Parijs en is op weg naar Nederland. Sinterklaas zei maandag al in Het Sinterklaasjournaal dat de stoomboot helemaal niet op weg was naar Nederland.

'Ozosnel'

Maar waarom helemaal met de trein vanuit Spanje naar Nederland en niet gewoon met de stoomboot? Volgens Sinterklaas moeten ze met de trein door zijn nieuwe paard 'Ozosnel'. Het oude paard van Sinterklaas is dit jaar met pensioen gegaan.

Screenshot Het Sinterklaasjournaal

Het nieuwe paard heeft namelijk last van 'koudwatervrees'. Oftewel, hij is bang van het water. 'Daar krijgt ie het Spaans benauwd van', aldus de paardenpiet.

Stoomtrein

De trein waar de Sint mee komt is niet zomaar een trein, maar een oude stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. En het is dan wel een oude trein, toch heeft de Goedheiligman alle vertrouwen in de tocht naar Nederland: 'De Pieten op de trein gaan ervoor zorgen dat we precies op tijd aankomen.'

Screenshot Het Sinterklaasjournaal

Het Sinterklaasjournaal is iedere avond om 18.00 uur te zien op NPO3.

