'Ik was in soort shock toen ik hem met hamer sloeg', zegt vrouw die vriend doodsloeg

'Ik was in een soort shock, zag die hamer liggen en in een flits heb ik die hamer gepakt en hem heel hard geslagen.' Dat vertelt een 59-jarige inwoonster van Doornenburg dinsdag aan de rechters in Arnhem. Ze staat voor de rechter, omdat ze ervan verdacht wordt in januari haar 58-jarige huisgenoot met een hamer te hebben doodgeslagen.

Keurig gekleed, met zachte, vastberaden stem en zonder enige emotie vertelt de vrouw wat er 28 januari is gebeurd in het huis aan de Blauwe Hoek in Doornenburg waar zij samen met het slachtoffer woonde.

'Leefde al 14 maanden in angst'

'Ik leefde al 14 maanden in angst. Hij terroriseerde mij. Duwde mij altijd op de grond of op de bank. Maakte mijn spullen kapot. Dreigde mijn familie iets aan te doen als ik bij hem weg zou gaan. Hij wilde mij bezitten. Maar hij had ook goede kanten. Ik heb hem te lang willen blijven helpen. Die avond hadden we ruzie. Hij gooide alles om in de slaapkamer. De buurvrouw belde aan, omdat ze mijn gegil hoorde toen hij mijn mond met geweld opentrok. De buurvrouw heeft 112 gebeld.'

Ik dacht nog: 'doe het niet' Vrouw die huisgenoot doodde met hamer

Agenten zijn daarop aan de deur geweest, spraken met de man en toen hij beloofde zich rustig te houden, zijn ze weer gegaan. 'Ik ben toen op bed gaan liggen, maar toen hij naast me kwam liggen en heel erg begon te snurken, ben ik naar de woonkamer gegaan. Daar zag ik die hamer. Ik dacht nog 'doe het niet', maar ik heb 'm opgepakt. Ik weet niet wat me bezielde. Ik was in een soort shock. Ik ben naar de slaapkamer gerend, heb in het donker zonder te kijken heel hard geslagen en voelde dat ik hem raakte. Wel vijf keer. Toen heb ik de dekens over hem heengetrokken en ben ik de slaapkamer uitgegaan.'

De vrouw appt met een vriend over wat ze heeft gedaan, wist die gesprekken ook weer, gaat opruimen en belt daarna 112, waarop ze wordt aangehouden. Ze wijst de agenten zelf de klauwhamer met de bloedsporen van haar vriend aan.

Anti-depressiva

Volgens de vrouw en haar advocaat is het mogelijk dat ze zo gewelddadig handelde door de medicijnen die ze slikte. 'Het gebeurt vaker dat mensen die zich nooit agressief gedragen zo opeens iets zeer gewelddadigs doen en je ziet vaak dat deze mensen antidepressiva slikken. Ik wil dat onderzocht wordt of haar gedrag mogelijk een bijwerking was van de medicijnen.'

De rechter is daar ook nieuwsgierig naar en stopte de rechtszitting, zodat een deskundige gevraagd kan worden hier naar te kijken. Wanneer de rechtszaak weer verder gaat is nog niet bekend.

De familie van het slachtoffer was ook bij de zitting en wil de volgende keer een slachtofferverklaring voorlezen.

