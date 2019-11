Pand in Putten niet meer te redden na brand

Een leegstaand pand in het centrum van Putten is dinsdagmiddag in vlammen opgegaan. Het pand was door de brandweer niet meer te redden en zal moeten worden gesloopt.

De brandweer gaf om iets na 17.00 uur het sein brandmeester, om 19.15 uur kon het korps stoppen met nablussen. De brand woedde in een gebouw aan de Verlengde Dorpsstraat. De vlammen kwamen uit het pand, dat dus in het hartje van Putten ligt.

Bakker en Hema

De naastgelegen HEMA was, op verzoek van de brandweer, enige tijd gesloten. Ook andere winkels in het centrum, zoals de Zeeman en een bakker, waren even dicht. De brand heeft geen schade veroorzaakt aan naastgelegen panden.

Geen gewonden

Er waren meerdere brandweerkorpsen aanwezig om het vuur te bestrijden. Even was er sprake van dat er iemand in het gebouw zou zijn, omdat de brandweer een matras aantrof van vermoedelijk een zwerver. Later bleek niemand in het pand te zijn. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het is niet bekend hoe het vuur heeft kunnen ontstaan.