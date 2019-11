Verdubbeling Europaweg prioriteit gemeente Doetinchem

'De verkeersdruk neemt de komende jaren alleen maar toe', zo laat de gemeente Doetinchem weten. 'Bij het ontwerp voor de Europaweg zijn verkeersveiligheid en doorstroming het uitgangspunt.' Eerder is al besloten dat de rijbaan tussen de snelweg A18 en de spoorwegovergang wordt verdubbeld. Ook worden rotondes met twee rijstroken aangelegd en worden gelijkvloerse kruisingen verwijderd. Om langzaam verkeer de kans te geven over te steken is een fietstunnel aangelegd tussen de Sicco Mansholtweg en De Wals.



Het verwijderen van fiets- en voetgangersoversteken is volgens de gemeente niet te vermijden. 'Een gelijkvloerse oversteek van de Europaweg levert onaanvaardbare risico’s op voor de zwakkere deelnemers in het verkeer', zo meldt Doetinchem. 'We beseffen dat het verdwijnen van fiets- en voetgangersoversteken voor voetgangers en fietsers een toename geeft van reistijd.'



Op donderdagavond 14 november wordt de wijziging in het bestemmingsplan besproken door de raad, waarna op 28 november wordt besloten. Op 13 januari 2020 is er een inloopavond voor geïnteresseerden over de aanpassingen aan de Europaweg.