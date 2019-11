Prijswinnende 'raadgever Sinterklaas' staat te trappelen

'Als de r in de maand komt dan beginnen de voorbereidingen.' In het geval van Hannessen betekent dat dat zijn garage wordt ingericht als grimehok voor de pieten. Dat alle pakken hersteld worden en de reserveringen in de agenda komen. Voor Mark Hannessen is Sinterklaas de mooiste tijd van het jaar: 'In de de donkere wereld waarin we leven, brengt de goedheiligman zoveel vrolijkheid en plezier.'

Van tatoeage naar goedheiligman

Hannessen is een imponerende verschijning. Hij heeft een flinke, bruine, baard. Hij is lang en stevig en heeft een lijf vol tatoeages, waarvan één mijter: 'Sinterklaas is echt een onderdeel van mijn leven.' Het begon allemaal als een grapje, 18 jaar geleden. Hannessen voelt zich thuis in het pak van de sint en van het één komt het ander. Hij verzamelde vrienden en familie om zich heen als 'vrolijke assistenten' en gaat regelmatig even kijken bij het paard Amerigo om een band met het dier te houden. Zijn grote voorbeeld is acteur Bram van der Vlugt. Zijn 'uniform' is dan ook een replica van het pak van de tv-sint: 'Kijk dit is echt Bram-band, deze draden liggen er bovenop.' Mark Hannessen gaat niet voor een pak van de feestwinkel, ook niet voor zijn assistenten: 'Ik vind het heel belangrijk dat het er goed uitziet.'

Hij komt, hij komt

Nog een paar nachtjes slapen en dan begint voor hem de mooiste en drukste tijd van het jaar: 'We gaan eerst met z'n allen barbecueën, daarna werken we drie weken heel intensief samen. Na afloop kom ik altijd in een beetje in een dipje, al kan door deze prijs de editie van dit jaar niet meer stuk.'