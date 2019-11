Vitesse ziet hoofd opleidingen al vrij snel weer vertrekken

Wijnker is de grondlegger van de succesvolle opleiding van AZ waaruit al jaren veel talenten opstaan en doorbreken naar de hoofdmacht. In Vitesse zag de Noord-Hollander een nieuwe uitdaging en vol ambitie en verwachting tekende hij vorig jaar december een contract voor anderhalf jaar. Maar de intentie was veeI langer met elkaar door te gaan. 'Dit is een project en een missie van de lange adem', sprak Wijnker bij zijn aanstelling op Papendal.

Doorstroming talent

Daar komt dus niets van terecht en dat zal voor beide partijen een tegenvaller zijn. Doel van Vitesse en Wijnker was om de doorstroming te verbeteren en eigen talent te laten ruiken aan het eerste elftal. Bij Vitesse lukt dat maar mondjesmaat, laat staan dat spelers uit de eigen opleiding ook echt doorbreken.

Na een lange periode bij AZ, van 2005 tot 2016, was Wijnker drie jaar in dienst van de Amerikaanse voetbalbond. Daarna werd hij verleid door Vitesse om meer structuur in de club te brengen. In een officiële verklaring zegt Wijnker. 'Mijn ambities reiken verder. Ik streef een rol na, waarin ik nog meer kan betekenen voor de voetbalwereld. Dat kan bijvoorbeeld als technisch - of algemeen directeur van een betaald voetbal organisatie.'

'Rendement gedreven'

Technisch directeur Mo Allach reageert als volgt: 'We gaan onze voetbalacademie van top tot teen doorlichten. We gaan onder meer de visie, strategie en doorstroming analyseren. We willen de lat binnen de academie nog hoger leggen. Daarvoor hebben we een rendement gedreven academie nodig die innovatie- en toekomstproof is.'

'Zo willen we de functieprofielen aanscherpen en kijken we naar een structuur die past bij onze vernieuwde plannen. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd, gaan we zorgvuldig op zoek naar een nieuwe Hoofd Vitesse Voetbal Academie, die deze richting kan implementeren.'