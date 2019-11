Schedel die gevonden werd bij kringloop komt niet uit Nederland

De kringloop schakelde vorige maand de politie in nadat werknemers de schedel in een doos aantroffen. 'Je komt weleens gekke dingen tegen. Maar dit?', reageerde werknemer Frank Liebrand direct na de vondst.

De politie kwam de schedel uiteindelijk ophalen in het dorp. Volgens een politiewoordvoerder is inmiddels achterhaald dat de schedel al decennialang bij mensen in huis heeft gelegen. 'Hij is mogelijk meegekomen uit Nieuw-Guinea.'

De politie achterhaalde dit na gesprekken met de mensen die de schedel kwamen brengen bij de kringloop. Hoe en waarom de schedel in Nederland terecht is gekomen, is niet bekend.

Hoe oud is de schedel precies?

De politie zoekt nog uit hoe oud de schedel precies is. 'We doen nog forensisch onderzoek om te kijken of de schedel te dateren is, dat zal de laatste actie zijn', aldus een woordvoerder.