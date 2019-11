Rekenkamer kritisch op vergunningenbeleid van de provincie

De Rekenkamer is kritisch op het vergunningen- en handhavingsbeleid van de provincie Gelderland bij grote bedrijven. Zo is onduidelijk of het beleid überhaupt bijdraagt aan een betere leefomgeving en uit cijfers blijkt dat veel risicovolle bedrijven de regels niet naleven.

door Gerwin Peelen

'Een goed rapport, maar een trieste constatering', zegt Ton Diepeveen van de PVV. Hij valt vooral over het gebrek aan uitwisseling tussen toezichthouders en vergunningverleners.

In de praktijk - zo schrijft de Rekenkamer - kwam het voor dat een toezichthouder bij een bedrijf kwam en niet wist dat er recent een vergunning was verleend. 'Zo'n toezichthouder weet of een vergunning wel uitvoerbaar is. Als je dat niet weet kan je net zo goed stoppen. Het is triest dat dit nu nog speelt', reageert Diepeveen.

Geen oog voor effecten

De provincie houdt in Gelderland toezicht op 200 bedrijven. Dit zijn risicovolle bedrijven zoals afvalverwerkers en boerenbedrijven met mestvergisters. Juist bij die bedrijven ging het de afgelopen jaren regelmatig mis, zo brak er brand uit bij een afvalverwerker in Varsseveld en was er de grondaffaire bij Vink in Barneveld.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het onduidelijk is of het beleid van de provincie wel bijdraagt aan een betere leefomgeving. Er wordt wel gekeken naar de regels, maar niet naar de effecten.

Gedeputeerde Peter Drenth zegt dat veel van de conclusies van de Rekenkamer al bekend waren. 'Dit verbaasde ons niet, het is een bevestiging van veel dingen die we zelf ook al hadden geconstateerd.'

'Zeer interessant'

De provincie herkent dan ook de conclusie dat er niet helder is wat de effecten is van het beleid. Ook Diepeveen snapt dat. 'Volgens mij is het niet te doen om dat te meten, want elke activiteit heeft invloed op het milieu. Je moet het binnen de perken zien te houden.'

Charlotte de Roo van GroenLinks noemt het rapport op z'n 'zachtst gezegd zeer interessant'. Volgens haar moeten er stappen gezet worden. 'Het is heel duidelijk, we moeten aan gaan sturen op de effecten en bedenken wat we met elkaar als goed en veilig zien.'

Uit cijfers blijkt ook dat de bedrijven die het hoogste risico lopen niet voldoen aan de nalevingsnorm. Die is door de provincie op 85 procent gezet, maar slechts 52 procent doorstaat de test. Volgens de provincie is de ambitie misschien wat hoog, maar De Roo van GroenLinks wil daar niet aan. 'Die 85 procent is de norm. Dat hebben we ook zo in ons coalitie-akkoord gezet.'