Woningtekort in Wijchen: gemeente moet honderden huizen bijbouwen

Niet alleen is er een groot woningtekort in de regio, het aantal huishoudens is ook sterk gegroeid. Volgens de gemeente houdt die groei ook na 2030 nog aan, terwijl er vanaf dat jaar eigenlijk een afname werd verwacht.

‘In Wijchen staan veel gezinswoningen, terwijl er juist meer starters zijn die de woningmarkt betreden’, vertelt woordvoerder Martin Kugel. Onderzoeksresultaten laten dan ook zien dat er in de gemeente een sterke behoefte is aan betaalbare woningen voor één of twee personen. ‘We willen kijken hoe we met name deze doelgroep op kunnen vangen.’

Nieuwe huizen, oude panden

Om de starters op te vangen, bouwt Wijchen er een hoop nieuwe woningen bij. Daarnaast wil de gemeente oude panden herontwikkelingen. Overleg met omliggende gemeenten is daarbij volgens Kugel ook belangrijk.

