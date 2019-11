Ministerie steunt strijd Majoor tegen misbruik

'Zaak is dat we met mijn verhaal de bestuurders raken', vertelt Renald Majoor over zijn ambitie met De Stilte Verbroken. 'Dat dit mij is overkomen, maar dat geldt ook voor andere kinderen die nare hebben meegemaakt binnen of buiten de sport, mag niet meer'. Nadat de 36-jarige Wehlenaar in De Volkskrant naar buiten trad met zijn misbruikverhaal, voelde zijn leven een tijdlang als een achtbaan. Wat volgde was een periode van mediabezoeken, gesprekken met organisaties als de KNVB en NOC*NSF en het opzetten van zijn eigen organisatie. Met de toekenning van de subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat een wens in vervulling voor Majoor. 'Ik was altijd kok ernaast, dat doe ik nu ook niet meer', zegt de oprichter van De Stilte Verbroken, die zich nu fulltime kan richten op de stichting. 'Het gaat nu pas echt beginnen.'



Dinsdagavond is de eerste avond voor voetbalclubs op De Vijverberg in Doetinchem. Daarna hoopt Majoor bij alle betaald voetbalverenigingen in Nederland te kunnen spreken. 'Het ministerie wil dat wij op grote bestaande sportevenementen het podium pakken en krijgen', aldus de Wehlenaar, die aangeeft binnenkort een planning voor 2020 te maken en daarbij onder meer denkt aan het EK, waarbij Amsterdam een speelstad is. Dat hij telkens opnieuw zijn eigen misbruikverhaal moet vertellen is volgens Majoor slopend, maar noodzakelijk. 'Het kost wel kracht, maar dat maakt niet uit. Als ik kijk wat wij in twee jaar voor elkaar hebben gekregen, geeft dat alleen maar meer energie.'



Veel vragen over onderwerp

Majoor heeft twee duidelijke handvatten voor clubs. Medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen en hij vindt dat het 'vier-ogen-principe' moet worden toegepast. 'Dat je niet meer alleen met een pupil in de kleedkamer bent', zo verklaart Majoor, die als jeugdtrainer van Concordia ziet dat verenigingen worstelen met het onderwerp. 'Er zijn een heleboel vragen en dat is logisch', vindt hij. 'Het is iets dat een behoorlijke hype geworden is, mensen kijken hoe ze dit het beste aan kunnen pakken. Daarom zijn die bijeenkomsten van belang, om erover te praten.'