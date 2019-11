Twee Nijmegenaren krijgen gebiedsverbod tijdens intocht Sinterklaas

door Rob Haverkamp

Doen ze dat toch, worden ze door de politie uit de binnenstad verwijderd.

Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen dinsdag gezegd. Bruls heeft de twee mannen een waarschuwingsbrief gestuurd, omdat hij vindt dat het tweetal zich vorig jaar tijdens de intocht heeft misdragen. Zo werd een spandoek van anti-zwartepietdemonstranten verwijderd. De gemeente heeft op sociale media ook dit jaar alweer dreigende taal van ze vernomen.

'Voor de politie niet te beveiligen'

Alleen Kick Out Zwarte Piet heeft zich officieel gemeld en krijgt wel een plek in de buurt van van de route, omdat demonstreren anders weinig zin heeft, meent Bruls. Protest direct langs de route verbiedt de burgemeester. 'Dat is voor de politie niet meer te beveiligen', stelt hij.

'Dat is ook voor de demonstranten niet leuk, want dan kan de politie ook je veiligheid simpelweg niet garanderen. Gewelddadigheden, vechtpartijen, noem het maar. Dan is het al te laat. Dan kan de politie wel ingrijpen, maar dan is de ellende al gebeurd. Met allemaal kinderen daar omheen. Dat willen we in Nijmegen niet dat soort scènes.'

'Shop ze de stad uut'

Leden van de harde kern van voetbalclub NEC en activisten van Nijmegen Rechtsaf zorgden vorig jaar in Nijmegen voor onrust in de stad tijdens de intocht. Op sociale media was onder het motto 'Shop ze de stad uut' aangekondigd dat demonstranten tegen zwarte piet niet geduld zouden worden op Nijmeegse grond.

Kick Out Zwarte Piet bleef uiteindelijk weg, omdat ze het te gevaarlijk vonden om te komen. Demonstranten uit Nijmegen zelf waren er wel en plaatsen aan de overkant van de Waal een grond spandoek waarop op stond te lezen: 'Zwarte Piet is racisme'.