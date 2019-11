Campagne moet huiselijk geweld in Lochem terugdringen

De gemeente Lochem start een campagne om huiselijk geweld terug te dringen. In de gemeente hebben 1200 mensen hier mogelijk mee te maken. Het gaat om kinderen, volwassenen en ouderen. Lochem roept inwoners op om in actie te komen bij een 'niet-pluisgevoel'.

Naast een oproep aan de 'gewone' burger worden er beroepskrachten, zoals medewerkers in de kinderopvang, maatschappelijke organisaties en scholen, opgeleid. Ze moeten signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld beter gaan herkennen.

Het tij keren

'Veilig leven is niet altijd vanzelfsprekend op alle plekken en momenten. Zo komt geweld thuis helaas ook in onze gemeente voor. Helemaal voorkomen kunnen we dat niet. Maar met elkaar, inwoners, professionals en gemeente, kunnen we proberen om het zo vroeg mogelijk te signaleren, te stoppen en duurzaam op te lossen. Iedereen kan omstander, slachtoffer of dader zijn. Wegkijken als we huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden is menselijk, maar helpt niet,' schrijft wethouder Henk van Zeijts.

De gemeente hoopt hiermee het tij te kunnen keren. 'Want door gezamenlijk op tijd in actie te komen, kunnen we veel verdriet voorkomen en zorgen voor een veilig leven in de gemeente Lochem.'

Inwoners die vermoedens hebben van huiselijk geweld, of mogelijk zelf huiselijk geweld ervaren, kunnen contact opnemen met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland via 0800 - 2000.