Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

We leven in een drukke en snelle tijd. We gaan van de ene taak of afspraak naar de andere. Overvol wordt ons leven daarvan en daarom is het goed om eens de vraag te stellen: hoe komt er weer stilte in mijn leven? Stilte houdt in dat je stopt met bezig zijn en dat je bijvoorbeeld je mobiele telefoon eens uitdoet maar zodra je stil wordt, merk je dat je allesbehalve stil bent. Voor je het weet ploppen er allerlei gedachten op die je belemmeren om je te concentreren. Onze samenleving is wat dat betreft ingewikkeld. Verleidingen en verwachtingen van anderen schreeuwen om je aandacht. Je moet mee met de trends van Internet en reclames duwen je in de doe-stand. Op school en op het werk wordt er veel van je gevraagd. Vooral jonge mensen gaan gebukt onder een burn-out en hoe vaak horen we niet dat mensen slecht slapen omdat zij wakker liggen van werkzaamheden die niet zijn afgerond? Wie nooit gas terugneemt die valt om. Pas bij het gemis van een geliefde of door een ernstige ziekte word je bepaald bij wat je doet. Ons leven is nu eenmaal enorm kwetsbaar maar ook kostbaar. Bepalen anderen wat je moet doen of geef je zelf je grenzen wel aan? In de Bijbel lezen we veelvuldig hoe Jezus de rust opzoekt om het gesprek met God aan te gaan. Ook in de Psalmen lezen we hoe de dichters rust bij God ervaren. In Psalm 62 schrijft koning David: Alleen bij God vind mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Zoek rust mijn ziel, zoek rust, bij God alleen.

De ziel is de binnenkant van je leven en daarin zitten je behoeftes, je kwetsbaarheid en verlangens. Volgens Psalm 62 is onze ziel rusteloos zonder God maar ben je het daarmee eens? Kun je overtuigend met de Psalmen meezingen dat je als een hert naar water verlangt zoals je ziel naar God? Het is zo verleidelijk om ergens anders afleiding in te zoeken zoals muziek, geld uitgeven, tv, internet, eten, werk en sport maar het zijn slechts vluchtigheden. Psalm 62 zegt niet voor niets dat je de rust moet zoeken om jezelf te mogen zijn bij God. Stilte is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond. Neem op die momenten eens de tijd om in de stilte te luisteren naar wat God tot je wilt zeggen want door je dagelijkse drukte hoor je Hem niet, zie je Hem niet en ervaar je dat God op afstand leeft. Jezus leert ons niet voor niets om de binnenkamer van ons huis op te zoeken zodat we in alle rust kunnen bidden tot God: Maar als jullie bidden trek je dan in je huis terug sluit de deur en bid tot je Vader. Wat is er mooier om de dag te beginnen en ook te eindigen met God? Wat dat betreft kunnen we veel leren van de dichters van de Psalmen. Het lijkt erop alsof zij de hele dag tot God zingen en tot Hem bidden. Zij ademen het geloof in en uit maar ook toen moest er gewoon worden gewerkt, leerden kinderen wat normen en waarden waren en stond er ’s avonds eten op tafel. De stilte zoeken bij God blijft vooral een eigen keuze van prioriteiten stellen.

Durf jezelf de vraag te stellen wat voor jou in het leven belangrijk is: ‘hoe gaat het nu met mij en waar wil ik met mijn leven naartoe?’ Door de tijd heen hebben mensen zoals David en Jezus ontdekt dat een mens in stilte kan thuiskomen bij zichzelf om te denken over wat je in de voorbije tijd hebt gedaan en wat je gaat doen in de toekomst. In de stilte ziet een mens de diepere dingen van het leven. Je komt terecht bij je oorsprong en bij de ware betekenis van leven. Je komt terecht bij Hem die jou op deze aarde heeft gewild. God is je Bron waaruit je mag putten. Om het met David te zeggen: ‘Hij is je burcht, vesting en redding.’ Zoek vandaag de stilte op. Ontdek dat je een parel in Gods hand bent. Weet je door Hem gezien en geliefd. In de stilte fluistert Hij je woorden van hoop en liefde in: Zoek rust mijn ziel, zoek rust, bij God alleen. Ga je weg met Hem!