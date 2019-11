Elburgs raadslid wekte schijn van belangenverstrengeling

Raadslid Jan Polinder heeft niet in strijd met de wet gehandeld, maar wekte wel de schijn van belangenverstrengeling. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat de afgelopen maanden de adviserende rol van het raadslid voor een ondernemer onderzocht.

De rol van Polinder kwam onder een vergrootglas te liggen, nadat buurtbewoners aandacht vroegen voor zijn betrokkenheid bij de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij (NOM b.v.). Dat bedrijf heeft in het najaar van 2018 het zogenaamde 'Brigadegebouw' gekocht: een voormalig gebouw van de Marechaussee op 't Harde. De NOM wil in dat gebouw arbeidsmigranten huisvesten en huurde een adviesbureau in voor assistentie. Polinder werkt ook voor dat adviesbureau.

Grotere rol

In april werd Polinder voor het eerst openbaar door de buurt geconfronteerd met zijn betrokkenheid, tijdens een commissievergadering. Hij antwoordde dat zijn collega op dit project adviseert en dat hij zich daarom vrij voelt om over dit onderwerp te praten in de raad. Bij een latere gemeenteraadsvergadering benoemde een buurtbewoner nogmaals de betrokkenheid van Polinder, waarna hij besloot niet te spreken, en zich te onthouden van stemming.

Uit een feitenrelaas, dat het college van burgemeester en wethouders opstelde naar aanleiding van de onrust, bleek vervolgens dat Polinder wel degelijk als adviseur met ambtenaren in gesprek is geweest. Hoogleraar Michiel de Vries meldde daarover bij Omroep Gelderland dat Polinders aanwezigheid bij de raads- en commissievergadering wettelijk in strijd was met zijn adviseursrol voor de ondernemer.

Extern onderzoek

Polinder zelf was zich van geen kwaad bewust: 'Toen mijn naam gekoppeld werd aan dit project, heb ik aangegeven dat ik hier niet langer over in de raad zou praten', reageerde hij in juni. 'Ik heb me, bij de stemming hierover, ook onthouden van stemmen. Dat vind ik integer. Ik ben er voor mezelf heilig van overtuigd dat ik in dit dossier niet iets heb gedaan wat niet kan.' Burgemeester Jan Nathan Rozendaal stelde naar aanleiding van deze uitspraken een onderzoek in naar het handelen van Polinder.

Een van de verwijten van de buurt was, dat Polinder als wethouder verantwoordelijk is geweest voor het proces rondom het Brigadegebouw. De buurt was bang dat hij in die periode al toezeggingen had gedaan aan de NOM, zodat die ondernemer met voorkennis kon handelen. De onderzoekers hebben geen enkel bewijs kunnen vinden voor die beschuldiging. Polinder handelde daarmee niet in strijd met de wet. 'Feitelijke belangenverstrengeling, in de zin van het misbruiken een publieke positie voor persoonlijk belang, blijkt niet uit het onderzoek', schrijven de onderzoekers.

Wel zeggen de onderzoekers dat de drie verschillende functies van raadslid, oud-wethouder en werknemer van een adviesbureau dat werkt voor de projectontwikkelaar onduidelijkheid oplevert. 'Daarmee is de schijn van belangenverstrengeling gewekt', schrijven de onderzoekers in hun conclusie. 'De heer Polinder had eerder, actiever en nadrukkelijker duidelijkheid moeten verschaffen over zijn hoedanigheden inzake het Brigadegebouw, bijvoorbeeld bij de burgemeester of in het presidium.'

