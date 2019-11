Man op scooter haalt geld van rekening van ouder echtpaar

Een man op een scooter pint hier aan het Plantsoen in Wageningen. Het is dinsdagavond 27 augustus, iets voor middernacht. Hij slaagt er in twee keer geld van een rekening te halen, een bankrekening die op naam staat van het echtpaar.

Bekijk de beelden.

De politie is op zoek naar een blanke man met donkere ogen en opvallend dikke wallen. De man heeft een lange spitsneus en een normaal postuur.

Op het moment van pinnen droeg hij een grijze helm met doorzichtig vizier, een grijze sweater van het merk G-STAR en een donkere broek.

Die scooter is mogelijk een Gilera Runner en had een blauwe kentekenplaat, een opvallende geel/groene kleur in combinatie met zwarte kappen.

Weet je meer over wat je hebt gezien? Bel dan de politie op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer luidt 2019402360. Verder is er een digitaal tipformulier dat je kunt invullen.