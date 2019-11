Politie zoekt overvallers op cafetaria

De daders gaan er uiteindelijk vandoor met een onbekend geldbedrag.

Van de overvallers in de cafetaria is bekend dat ze wegliepen in de richting van de Burgemeester de Wijslaan. Die derde man vertrok richting de Zutphensestraat.

Bekijk de beelden.

De daders waren in het donker gekleed. Ze bedekten hun hoofd met een capuchon. Een van hen was opvallend lang ten opzichte van de andere twee, zo rond de 1 meter 90, schat de politie. Deze overvaller droeg zijn haar in een knotje.

Weet je meer over deze zaak, heb je iets gezien of gehoord? Aarzel dan niet en neem contact op met de tiplijn van de politie op 0800-6070 of meld je bij Meld Misdaad Anoniem als je anoniem wenst te blijven: 0800-7000. Het zaaknummer van deze zaak is 2019476813.