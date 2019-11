Het is definitief: Normaal gaat weer høken in Lochem

Normaal geeft volgend jaar weer een groot concert in Lochem. Frontman Bennie Jolink kondigde het nieuws afgelopen zomer al aan, maar nu is het plan definitief.

Jolink was er zo vol van dat Normaal toch weer een concert had gepland, dat hij het afgelopen augustus niet meer voor zich kon houden. Een dag later moest hij toegeven dat de vergunningen nog niet rond waren en ook de buurt nog niet was ingelicht.

Organisator Mojo meldt nu dat het concert ter ere van het 45-jarige bestaan van Normaal op mei 2020 plaatsvindt op het tractorpullingterrein in Lochem. Op Hemelvaartsdag zijn er gastoptredens van onder meer Di-rect, Danny Vera en Slim Chance. De kaartverkoop begint komende vrijdag.

Normaal gaf dit jaar op dezelfde locatie een daverend concert voor 20.000 anhangers, zoals de fans zichzelf noemen. Het was het eerste optreden sinds Jolink in 2015 om gezondheidsredenen moest stoppen. Het reünieconcert op Hemelvaartsdag in Lochem was binnen twee minuten uitverkocht.

