Bananen in de strijd voor hulp aan de Molukken

De hele middag is Afia Patty bezig geweest met het bakken van ruim vijftig bananen. Met twee pannen tegelijkertijd was ze in haar keuken druk met het frituren van de delicatesse. Ze kreeg daarbij hulp van Nona Haurissa. 'Maar we willen de raad absoluut niet omkopen hoor', grapt ze, terwijl ze de bananen netjes inpakt.

Aardbeving

De zware aardbeving was in september. Sindsdien zijn op de Molukken enkele honderden naschokken geweest, waardoor het moeilijk is om hulp te bieden. Zeker dertig mensen zijn om het leven gekomen. 'Het is triest hoe de mensen daar nu leven. Ze wonen momenteel allemaal in tenten', zegt Haurissa.

'Zelf ben ik een nicht verloren. Daarna nog een neefje van vijf maanden oud', vertelt Haurissa met tranen in haar ogen. 'Ik zit, lig en sta met tranen in mijn ogen op. Als ik zie wat daar allemaal gaande is. Hoe erbarmelijk ze daar leven, dat doet mij ontzettend veel verdriet.'

Steun

Het CDA in Epe wil 5000 euro vrijmaken voor de Molukken. Ze krijgen daarbij steun van SGP/ChristenUnie, VVD en D66. Ook GroenLinks heeft toegezegd om het voorstel te steunen. Daardoor is een meerderheid van de raad akkoord. Donderdag zal erover gestemd worden.