Zwembad Wageningen is gered, gemeente stelt 25.000 euro beschikbaar

Het voorstel kwam van de PvdA. Raadslid Petra van Amersfoort stelde vast dat de benodigde 50.000 euro nog steeds niet binnen is. Maar de tijd dringt: de renovatie moet in december beginnen, want anders is het zwembad niet klaar voor de zomer.

GroenLinks, SP, CDA en de Stadspartij gaven gehoor aan de oproep voor extra geld. Zij stemden voor het beschikbaar stellen van 25.000 euro voor het zwembad. VVD, ChristenUnie, Connect Wageningen en D66 stemden tegen.

'Raad geen subsidieverstrekker'

'De raad is geen subsidieverstrekker', zegt Micha Snijder (D66). Monique Heger (ChristenUnie) vindt het vanwege de bezuinigingsopgave voor Wageningen onverantwoord om geld te geven. 'Dit grote bedrag is voor ons te veel.'

Ondanks verschil van mening, stemde een meerderheid voor het verstrekken van extra geld voor de renovatie van het zwembad.

April 2020 klaar

Gert Engelen, voorzitter van Speeltuin Tuindorp, is 'zeer verheugd' met het geld. Waarschijnlijk zal het hele budget van de gemeente nodig zijn, stelt hij. 'Begin december gaan we beginnen met slopen. Daarna gaan we bouwen. We hopen dat we in april klaar zijn.'

