'Dit raakt ons enorm'; inbrekers slaan toe bij afgebrande Blokker in Brummen

Voor zover de politie weet zijn er in totaal drie keer mensen binnen geweest in het afgebrande pand. 'Het goede nieuws is dat we bij de derde keer twee aanhoudingen hebben verricht', aldus een politiewoordvoerder.

Begin november kreeg de politie melding van de eerste inbraak, waarbij ook spullen zijn meegenomen. Agenten surveilleerden daarom extra rondom de winkel aan het Marktplein. Of de twee dieven die donderdag zijn aangehouden het al eerder op de Blokker hadden voorzien, is niet bekend.

'Dit voelt als natrappen'

De inbraken komen bij de eigenaren van de Blokker hard aan. 'Dit raakt ons enorm, en voelt als natrappen op een hele zere blauwe plek.' De ondernemers roepen hun plaatsgenoten via Facebook op om een oogje in het zeil te houden. 'Mocht je iets verdachts zien, dan verzoeken we je om dit te melden bij de politie.'

De brand verwoestte begin oktober niet alleen de winkel van de ondernemers, die net op dat moment aan het genieten waren van een vakantie, ook hun woning boven de winkel ging in vlammen op. 'We hebben maanden keihard gebuffeld om onze winkel aan te passen naar de nieuwe normen van Blokker. Op ons tandvlees gingen we op vakantie en dan gebeurt er dit', vertelde eigenaresse Arianne Teunissen eerder aan Omroep Gelderland.

