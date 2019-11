De geallieerden kwamen de Achterhoek binnen uit onverwachte hoek

Dat de geallieerden vanuit de Achterhoek kwam 'vind je bijna nergens terug in de geschiedenisboekjes', vertelt Jean Kreunen in het programma Ridders van Gelre. Toen de regio Arnhem grotendeels was bevrijd, zaten de Duitsers nog in de gebieden erboven. In plaats van de confrontatie boven Arnhem aan te gaan, trokken de geallieerden onderlangs naar de Achterhoek.

Bij Emmerik werd een groot troepenfront opgebouwd. 'Vervolgens zijn ze op drie plekken de Rijn overgestoken', vertelt Kreunen. 'Toen waaierden ze naar Doetinchem toe, over de hele Achterhoek. Bij Zutphen ging de eerste troepen de IJssel over, richting de Veluwe.

Groot bombardement

De Achterhoekse plaatsen kregen het flink te verduren. 'De geallieerden hebben hun artilleriebarrage op de Achterhoek gestort, om de Duitse weerstand te beperken.' Veel dorpen werden daardoor in de puin gelegd. 'De schade was enorm.'

De grootste schade ontstond in Doetinchem. De zwartste dag in de geschiedenis van Doetinchem is 21 maart 1945. Theo Rougeur weet veel over de geschiedenis in Doetinchem: 'De hele oorlog is er tot dan toe vrij weinig vernield. Op 21 maart werd Doetinchem gebombardeerd. Het wordt ook wel het zwaarste bombardement genoemd.'

Het grote bombardement was vrijwel zeker een vergissingsbombardement. Het doel van de geallieerden was Isselburg, net over de grens. Echter zagen de geallieerden Doetinchem aan voor de Duitse plaats.

