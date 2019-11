Het Achterhoekse landschap is na de oorlog flink veranderd

'Vanaf de jaren vijftig en zestig is het kleinschalige landschap steeds meer opgerekt naar grotere percelen', vertelt Anton Stortelder in het programma Ridders van Gelre. 'Dat is ook wel te begrijpen. De moderne landbouw kreeg steeds meer goede en grote machines.' Ook gingen boeren steeds meer vee houden en meer gewassen telen.

De tekst gaat verder onder de video.

Het oude landschap is nog wel te vinden op sommige plekken in de Achterhoek. 'Je kan het vinden op landgoederen. Die streven ernaar om het oude landschap in stand te houden. Dat lukt ze aardig.' Een van die landgoederen is Landgoed Hackfort bij Vorden. 'Natuur en recreatie is ook economie, het is niet alleen vee en maïs.'

