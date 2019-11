Woningbouw Kortenoord Wageningen gaat door, excuses projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar PBD biedt excuses aan voor de onduidelijke communicatie over de verkeersroutes bij nieuwbouwwijk Kortenoord in Wageningen. De verontschuldiging kwam maandagavond vlak nadat de gemeenteraad instemde met de aanleg van 458 nieuwbouwwoningen in die wijk.

Omwonenden hadden kritiek op de nieuwbouwplannen vanwege de autoroutes. De projectontwikkelaar zou gezegd hebben dat er een nieuwe weg komt. De bestaande straten bleven dan doodlopend, rustig om aan te wonen dus.

Maar dat blijkt niet zo te zijn. Twee doodlopende straten worden verlengd tot doorlopende straten voor het verkeer van en naar de nog te bouwen woningen.

'Wij hebben dat niet beloofd'

'We hadden het beter moeten vertellen, dan was er nu geen commotie geweest', zegt Tjakko Smit, directeur projecten bij projectontwikkelaar BPD. 'Dus daarvoor excuses. Wij hebben niet willens en wetens de bewoners op het verkeerde been willen zetten.'

Overigens ontkent Smit dat hij beloofd heeft dat de straten doodlopend blijven. 'Wij hebben dat niet beloofd, het is jammer dat de verwachting bij de bewoners wel zo is', zegt hij. 'We hebben de plannen er op nagekeken die in de gemeenteraad ooit vastgesteld zijn, ook op onze maquettes stond het goed.'

'Escape' via de Haarweg

Smit benadrukt, net als wethouder Peter de Haan (ChristenUnie), dat de wegen veilig blijven. 'Er komen gewoon drempels in de straat. Dus het wordt echt geen racebaan.'

Wethouder De Haan wijst daarnaast op een 'escape' via de Haarweg. 'Mocht het te druk worden op de straten die nu in het plan zitten, dan kan het bestaande fietspad verbreed worden.' Het fietspad wordt dan een weg voor auto's. Maar dat kan niet zomaar, daar is dan wel een bestemmingsplanwijziging voor nodig.

De meeste gemeenteraadspartijen stemden voor de stedenbouwkundige plannen die maandag voorlagen. Alleen de Stadspartij was, vanwege de commotie over de Kortenoord, tegen. VVD'er Bart Rozemeijer deed niet mee aan de stemming, omdat hij vanuit zijn werk op andere plekken in het land zaken doet met BPD. 'Ik wil het graag zuiver houden', zegt hij.

