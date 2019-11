'Ik heb dit liedje nu al vijftig keer gehoord', kinderen door de straten van Elburg

De kinderen gaan door de Hoofdstraat vooral bij de ondernemers langs. En vrijwel overal krijgen ze een snoepje, maar er moet natuurlijk eerst een liedje worden gezonden.

Valerie Hup, onderneemster in Elburg, zit er net als elk jaar weer klaar voor. 'Alle kinderen komen hier langs. De meesten zingen hetzelfde liedje, ik heb het nu al wel meer dan vijftig keer gehoord, maar het blijft leuk.'

Dorpenfeest

Sint Maarten is een feest dat van oudsher vooral in de dorpen gevierd wordt. Het is de kerkelijke feestdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinte-Marten, Sinter Merte of Sinte-Mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek. Over de oorsprong van het feest zijn verschillende theorieën.

Elburg is een van de steden waar het feest een lange traditie kent. 'En voorlopig zal dat ook wel zo blijven', vertelt ondernemer Hup. 'Iedereen weet dat de kinderen in de stad snoep krijgen. Toen ik vroeger klein was liep ik zelf ook Sint Maarten. En zoveel blije kindergezichtjes zien doet ieder mens goed.'