Ondanks protesten verhoogt Hattem de toeristenbelasting

Hattem verhoogt de toeristenbelasting in 2020 van 1,32 euro naar 1,50 euro per persoon per nacht. Bezwaren van recreatieondernemers en de Jachthaven, en amendementen van oppositiepartijen VVD en D66 kregen wat dat betreft geen gevolg: de voorgestelde plannen van het college zijn maandagavond door de raad ingestemd.

door Rik Kapitein

Twee insprekers betoogden maandagavond aan het begin van de raadsvergadering dat een verhoging van de toeristenbelasting, zoals het college dat voorstelt, schadelijk zou zijn voor de hoeveelheid overnachtingen in de stad.

'Op deze manier verkoopt het college de kip met de gouden eieren', sprak Marie-Sophie Jorna namens de Jachthaven. 'Wij zien nu al, omdat wij dit jaar ons tarief al verhoogd hebben, dat er minder campertoeristen blijven overnachten. Een verhoging van de belasting maakt het alleen maar onaantrekkelijker om in Hattem te blijven.'

VVD en D66 voelden mee met de recreatiesector, en dienden beide een amendement in. 'Wij willen de verhoging van de toeristenbelasting tegenhouden', sprak Gina Guldenaar namens de VVD. 'Houd het tarief zoals het nu is.' D66 wilde iets minder ver gaan. 'Wij willen dat de extra inkomsten niet in de algemene middelen terecht komen, maar direct ingezet worden in de toeristische sector', zei Erwin Kwakkel namens die partij.

Toch een toezegging

De coalitiepartijen waren niet enthousiast over deze ideeën, en stemden daarom tegen de amendementen. Wethouder Schipper deed echter wel een toezegging. 'Ik ben bereid samen met de sector te kijken naar de geplande verhoging van de belasting in 2021, dus na komend jaar.'

In de begroting wordt een tarief van 1,95 euro per persoon per nacht genoemd, vanaf dat jaar. 'Wellicht is het mogelijk om daarin een onderscheid te maken tussen hotelovernachtingen en bijvoorbeeld camperaars. Maar daarover wil ik nog in gesprek gaan, daar ga ik nu geen toezegging over doen.'

