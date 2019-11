Vuurwerkvrij Wageningen? D66 is voor, maar andere partijen nog niet

Jan-Willem Lammers (D66) wil het bestaande plan omdraaien: geen vuurwerkvrije zones, maar vuurwerkzones. De stad is dan in principe vuurwerkvrij, behalve op aangewezen plekken waar vuurwerk wel is toegestaan.

Handhaving probleem

Maar andere partijen zien dat vuurwerkbeleid nog niet zitten, bleek maandag tijdens de politieke avond. Ze denken dat een groot verbod op vuurwerk komende jaarwisseling niet te handhaven is. Marieke van der Leeden (Stadspartij): 'Het lijkt me me een hele goede, maar niet dit jaar.'

25 november stemt de gemeenteraad over het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waar de vuurwerkvrije zone in is opgenomen.

Alcohol op straat

Het gemeentebestuur stelt in dat plan ook voor om alcohol op straat strafbaar te maken. Dat voorstel lijkt te gaan sneuvelen. VVD, GroenLinks, D66 en Connect Wageningen zijn er tegen. 'Dan slaan we door', zegt Bjorn Blokzijl (VVD). De partijen vinden dat mensen niet moeten worden gestraft als ze alcohol op straat nuttigen, maar alleen als er overlast is.

Stadspartij en ChristenUnie zijn wel voor het strafbaar stellen van alcohol op straat. Onder meer omdat de politie bij de gemeente heeft aangegeven graag extra handvaten te krijgen om te mogen optreden.

