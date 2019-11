'Soap Achilles'29: leden met slijptol afgesloten terrein voetbalclub op'

Tientallen leden van voetbalvereniging Achilles'29 zijn maandagavond in de kantine van de Heikant in Groesbeek gaan zitten. Familie Derks had, als eigenaar van het sportpark, de leden al meermaals de toegang ontzegd.

'Maar het is onze kantine, dus we zitten erin', zo meldt Achilles'29-voorzitter Pjotr van der Horst. 'Of het een statement is? Niet per se, het is maar hoe je het wil noemen. Maar deze kantine is van ons. Het is van belang dat wij bij ons eigen clubhuis kunnen komen.'

Waarom de leden dat doen is niet duidelijk, want zij zijn al een tijdje aan het trainen bij voetbalclub Germania, ook in Groesbeek. 'Het is daar gezellig hoor, maar dit is toch ons eigen clubhuis. Hier horen we thuis, we hopen hier vanavond een beetje omzet te draaien. We verwachten een gezellige avond. We drinken koffie, bier en praten. Deze club is nog lang niet vergaan', zo stelt Van der Horst.

'Met slijptollen het terrein op'

Volgens Ria Derks zijn de leden met slijptollen het terrein op gegaan. 'Ze hebben de poorten opengebroken en dat terwijl wij begrepen hebben dat de burgemeester het advies had gegeven aan de leden weg te blijven. Wij hebben ons terrein proberen te verdedigen, maar tegen zoveel hooligans begin je niet zoveel.'

Derks: 'Er stonden ongeveer 40 mensen met slijptollen op ons terrein. We hebben daar tot het laatste moment gestaan, maar uiteindelijk werd het zeer gevaarlijk en zijn we gevlucht.'

Volgens Derks klopt het dat het clubhuis van Achilles'29 is. 'Maar zij hebben echt geen toegang meer tot het complex. Alle rechtsverhoudingen tussen Achilles'29 en de grondeigenaar zijn beëindigd.'

Bericht burgemeester

Sterker nog, de familie Derks zegt het volgende bericht van burgemeester Mark Slinkman te hebben gekregen. 'De voorzitter heeft mijn goedkeuring in het geheel niet gevraagd, die dus ook niet gekregen en heeft het negatief advies van de politie niet opgevolgd.'

'Het was even spannend'

Volgens Van der Horst was het binnentreden wel legaal. 'We hebben dit in overleg met de politie gedaan. Zolang er niks strafbaars aan de hand was, zouden ze ons geen strobreed in de weg leggen.'

