Het Sinterklaasjournaal is begonnen: 'Welkom in Apendoorn'

Het Sinterklaasjournaal was maandagavond voor de eerste keer dit jaar te zien. Omdat de landelijke Sint-intocht zaterdag in Apeldoorn is, was er in het programma veel aandacht voor de Gelderse stad.

Apeldoorn is volgens Het Sinterklaasjournaal de 'gewoonste stad van Nederland'. Er zijn gewone huizen en gewone straten. De Sint zou de stad hebben uitgekozen omdat de mensen er ook zo lekker gewoon zijn.

Het enthousiasme in Apeldoorn voor de intocht van de Sint en zijn pieten is al groot, zo bleek maandagavond. De broers Ad en Co Hesie hebben bij de kade in Apeldoorn een mooi spandoek opgehangen: 'Sinterklaas welkom in Apendoorn', is daarop te lezen.

Stoomboot nog niet vertrokken

Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden had ook een rol in het programma. Ze haalde enige paniek weg. Die was ontstaan, omdat een brug in Apeldoorn kapot is. 'De boot komt altijd via de andere kant aan', vertelde de burgemeester. Enig puntje van zorg: de stoomboot zou nog altijd niet zijn vertrokken vanuit Spanje.

Het eerste Sinterklaasjournaal werd maandag afgesloten door Piet Zwart. Hij is een actiegroep begonnen. 'Ik ben het zat', vertelde Piet. 'De pepernoten liggen steeds vroeger in de winkel. De hele supermarkt ligt vol en de Sint is er nog niet eens. Je blijft maar eten!'

Maar waarom heet de actiegroep Piet Zwart? 'Ik heet Piet Zwart. Is daar iets mis mee?'

Het Sinterklaasjournaal is iedere avond om 18.00 uur te zien op NPO3.