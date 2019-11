Gevaarlijke kruispunten tussen Eefde en Gorssel worden aangepakt

'Toen we hier vijf jaar geleden kwamen wonen, was net het besluit genomen dat de kruising Quatre Bras en de kruising Jodendijk-Scheuterdijk aangepast zouden worden. We zijn nu vijf jaar verder en de nieuwe kruisingen liggen er nog niet', vertelt buurtbewoner Els Kadijk.

Nu de provincie bomen heeft gekapt, er een huis is gesloopt en aanstaande maandag een grondwal wordt verplaatst, lijkt er eindelijk wat te gaan gebeuren.

Oversteken met de fiets

Mees Huizinga uit Deventer steekt iedere dag onderweg naar school over bij het kruispunt Quatre Bras, dat binnenkort op de schop gaat. Hij staat nu regelmatig lang te wachten om over te kunnen steken. 'Als het echt lang duurt, is het wel ongeveer drie minuten.'

Mees Huizinga. Foto: Omroep Gelderland

Door de rijen bomen langs de weg moet je als fietser dicht bij het langsrazende verkeer staan om te zien of er iets aan komt. 'Sommige auto's gaan heel dicht bij je langs, en sommige auto's gaan ook zelfs over de 80 km/uur denk ik', zegt Mees.

Dat veel schoolkinderen hier oversteken, vindt hij niet altijd verantwoord. 'Alleen als ze boven de 16 jaar zijn, voor onder de 16 vind ik het hier niet veilig.'

Aanpak kruising Quatre Bras

Dat het kruispunt dit voorjaar wordt aangepast, vindt Mees een goede zaak. 'Dat is denk ik wel een goed plan, zodat mensen makkelijker kunnen oversteken.'

Het fietspad komt straks verder van de weg af te liggen ter hoogte van de kruising, er komt een oversteekplaats voor fietsers en in het midden van de weg komt een opstelplaats, zodat fietsers er in twee keer over kunnen.

Omwonenden vinden het aanpassen van de kruisingen op de N348 niet voldoende. Zij pleiten al langere tijd voor het verlagen van de snelheid, van 80 naar 60 km/uur.

'Het punt is dat je op deze weg veel zijwegen en heel veel erfaansluitingen hebt. Auto's moeten daardoor vaak remmen. Op deze twee kruisingen wordt het straks wat veiliger, maar op heel veel andere plekken verandert gewoon helemaal niets', stelt buurtbewoner Kadijk.

Proef met 60 km/uur

De provincie onderzocht begin dit jaar of de Zutphenseweg veiliger wordt met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Het verkeersbeeld was volgens de provincie rustiger: lagere snelheidsverschillen en iets minder inhaalbewegingen.

Toch wil de provincie nader onderzoek doen, voordat de snelheid definitief omlaag kan. Dat wordt gedaan in de vorm van een trajectverkenning, in 2022 en 2023.

Een domper voor omwonenden. 'Je denkt iedere keer weer: we zijn een stapje verder. We hadden nu het idee dat er echt wat ging gebeuren. Misschien is dat ook wel zo, maar het duurt wel lang.'

Buurtbewoners merkten volgens Kadijk dat het afslaan naar hun oprit een stuk makkelijker ging met een lagere snelheid. 'Mensen die hier rijden verwachten op een 80-kilometerweg vaak niet dat je opeens zomaar stil staat. En dat gebeurt hier gewoon om de haverklap. In oktober ook weer twee ongevallen. Het is gewoon echt naar.'

Omrijden

Een snelheidsverlaging lijkt dus vooralsnog toekomstmuziek. De provincie gaat dit voorjaar eerst aan de slag met de twee kruispunten. Behalve dat fietsers straks op twee plekken makkelijker kunnen oversteken, gaat zij ook het inhalen op de kruispunten onmogelijk maken door middengeleiders.

Het verplaatsen van de grondwal ter hoogte van de Zutphenseweg (N348) - Quatre Brasweg gebeurt de komende 2,5 week. Hierdoor is de Flierderweg tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden starten maandag 18 november en duren naar verwachting tot 6 december.

