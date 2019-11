Mieneke (102) voorbeeld van achterkleinzoon Cas: 'Chips eten zit wel in de familie'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Mieneke ging viral toen ze zaterdag in ons programma Van Gelders Grijs verklaarde waarom ze zo oud is geworden: ze eet namelijk elke avond een zakje naturel chips.

Populair op internet

Naturel ja, want in paprika chips heeft Mieneke nooit zin gehad. 'Nee, dat lust ik niet', stelt ze. En met die uitspraken over het lekkernij is de 102-jarige populair geworden op het internet.

Elisabeth Sol, van woonzorgcentrum St. Jozef in Gendt kan sinds de uitzending niet meer om haar bewoonster heen. 'Ik heb wel in de gaten gekregen dat het ontploft is, ja. Overal krijg ik berichtjes van: kijk hier eens, of kijk daar eens. Ze duikt overal op.'

'Wellicht word ik ook zo oud'

En als het aan Mieneke ligt gaan er meer mensen zo oud worden, want ze geeft de tip ook mee aan haar achterkleinzoon Cas Hendriks. 'Als je 102 wil worden Cas, dan moet je chips eten', lacht ze.

Cas reageert daar verheugd op. 'Chips eten zit wel in de familie hoor, dus wellicht word ik ook zo oud.'

