Re-enactors gezocht voor Café van Lin

Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid is café Van Lin in Overasselt weer in oude staat hersteld. Zoveel mogelijk originele spullen zorgen ervoor dat de bezoeker helemaal weer in de sfeer van 1944 komt. Zo staat de originele tap inmiddels weer op zijn plek, is er een biljart uit het begin van de vorige eeuw naar binnen gesjouwd en staat zelfs de piano waarop de oude heer van Lin speelde weer in het café.Het café, nu een uitvaartcentrum, was na operatie Market Garden dé plek waar Amerikaanse militairen zich konden ontspannen. Naast verschillende bands heeft in het café ook de legendarische danseres Josephine Baker opgetreden.

Het café is iedere eerste zondag van de maand te bezoeken. Maar omdat wij het eigenlijk zonde vinden dat het café beperkt toegankelijk is hebben wij een idee bedacht om een film op te nemen, waarin we willen laten zien hoe het café er van binnen uit ziet. Hiervoor zijn wij op zoek naar re-enactors. De opnames staan gepland op 1 december om 11.00 uur in ons café. Het gaat om 10 a 15 mensen. Die verkleed willen komen als Engelse, Canadese en Amerikaanse militairen uit 1944. Het mag ook in burgerkleding als het maar de sfeer ademt van 1944. Jong en oud iedereen is welkom. Mensen moeten wel zelf voor kleding zorgen. Maar als er mensen zijn die kleding hebben uit die tijd en dit willen uitlenen dan zijn wij daar ook heel erg blij mee.

Lijkt het u leuk om als re-enactor mee te werken aan dit project? Reageren kan hieronder!