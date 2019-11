Steve wil met zijn boek einde maken aan pietendiscussie

'Met dit boek wil ik bereiken dat we een vreedzaam Sinterklaasfeest vieren', vertelt L'Homme. De schrijver is namelijk, net zoals vele anderen, wel klaar met de pietendiscussie. In bed kreeg hij ineens een verhaal in zijn hoofd en in acht minuten tijd schreef hij een verhaal op over Piet. Over hoe hij zwart werd en hoe hij nu de roetveegpiet is.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Volgens de schrijver heeft hij zijn boekje vervolgens laten lezen aan voor en tegenstanders van Zwarte Piet en was iedereen het eens met zijn versie van het verhaal. 'Ook mijn meest kritische lezer, mijn 6-jarige zoon, was meteen om. Hij zei: O, zit het zo!'.

'Geen zin in angst bij intocht'

De Apeldoorner gaat zaterdag met zijn zoon bij de landelijke intocht in Apeldoorn kijken en heeft daar zin in. 'Maar ik heb geen zin met mijn zoon angstig om te moeten kijken naar partijen die dingen roepen over het feest die een sfeer geven van vrees en angst. Dat zou Sinterklaas zelf ook niet leuk vinden.'

'Sinterklaas is de baas'

Daarom hoopt hij dat Sinterklaas zichzelf ook zal uitspreken over de toekomst van Piet. 'Ik hoop dat Sinterklaas een keer vertelt hoe hij wil dat het feest gevierd wordt. Want Sinterklaas is de baas.'

Luister hier naar Steve L'Homme, die vertelt over zijn boek: