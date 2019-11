Provincie geeft opdracht wasberen af te schieten: 'Uitroeien nu het nog kan'

door Gerwin Peelen

Volgens de provincie is de wasbeer nog zeer beperkt aanwezig in de provincie en is 'uitroeiing nog mogelijk'. De wasbeer wordt gezien als een invasieve exoot: oftewel, een dier dat hier niet thuishoort en de biodiversiteit bedreigt.

Volgens Erik Koffeman van Faunabeheer Gelderland zijn er vermoedelijk op enkele plekken in Gelderland wasberen. 'We hebben de opdracht om er wat aan te doen en dat nemen we heel letterlijk.'

'Uit het systeem'

Als de wasberen daadwerkelijk worden aangetroffen, wordt eerst geprobeerd ze te vangen en vervolgens te doden (met het geweer). Mocht dat niet lukken, worden ze meteen doodgeschoten. 'We willen de wasbeer niet opvangen, maar echt uit het systeem halen', aldus Koffeman.

Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren is teleurgesteld. Hij diende in juni al vragen in om de wasbeer niet dood te schieten, maar op te vangen. 'Een dier uit het systeem halen en opvangen vind ik al ingrijpend, maar alles beter dan doodschieten. We vinden dat voor geen enkel dier leuk.'

De Europese Unie heeft in 2016 maatregelen genomen om de schade van invasieve exoten te beperken. Zelfs voor het opvangen van dit soort dieren gelden strenge regels.