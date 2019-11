Actiegroepen vergroenen Arnhemse Blauwe Golven zelf met 'Cathelijne Bouwkamp Bosje'

Zo zijn er bordjes geplaatst met 'Jan van Dellen Plantsoen' en 'Cathelijne Bouwkamp Bosje', verwijzend naar twee Arnhemse wethouders. Ook is er het 'Jan van der Meer Biomassabosje', naar de Gelderse gedeputeerde die betrokken is bij de besluitvorming rondom de veelbesproken biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard.

Wat er moet gebeuren met het 'grootste omgevingskunstwerk van Nederland', ontworpen door Peter Struycken in de jaren 70, is al jaren voer voor discussie. In april besloot de gemeenteraad dat de Blauwe Golven behouden moeten blijven, en er in beperkte mate groen aan het gebied zal worden toegevoegd. In de eerste helft van volgend jaar komt het college met een uitgewerkt voorstel. Over de financiering van het project bestaat nog altijd onduidelijkheid.

'Gesteggel zonder resultaat'

Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem vertelt over zijn beweegredenen achter de actie. Hij wil een duidelijk signaal geven aan de gemeente. Er gebeurt volgens hem te weinig. 'Er wordt te lang gesteggeld, zonder enig resultaat. Maak van de Blauwe Golven weer een kunstwerk waar Arnhem trots op kan zijn.'

Het planten van het 'parkje' tijdens de actie Foto: Egon Pieko

Er zijn volgens Bosch voor de herinrichting van het Roermondsplein tientallen platanen gekapt die eigenlijk hadden kunnen blijven staan. 'Er is heel hard verbetering beloofd. Maar we zijn nu bijna een jaar verder, en het ligt er nog steeds troosteloos bij.' Het is een rommeltje geworden, stelt Bosch. 'De vraag is of dat de bedoeling was van het kunstwerk.'

'Attractie voor de stad'

Bosch wil dat de beloofde vergroening plaatsvindt en dat de fontein in ere wordt hersteld. 'De hele Blauwe Golven moeten echt een attractie voor de stad worden.' Hij hoopt met de actie te bereiken dat Arnhemmers 'gaan begrijpen wat er aan de hand is in hun stad'. Ook gaat hij ervan uit dat de gemeente 'de handschoen oppakt'.

Een bewoner van de naastgelegen Du Soleil-flat vertelt tijdens de actie dat hij zich met name door GroenLinks behoorlijk in de steek gelaten voelt. 'Die partij heeft de afgelopen twee jaar niets voor elkaar gekregen op milieugebied.'

Er waren ongeveer twintig mensen bij de actie aanwezig, onder hen geen politici.

Beluister hier het interview met Mark Bosch:

https://audiomack.com/song/rtvarnhem/mark-bosch-actie-behoud-bomen-arnhem-blauwe-golven

Beluister hier de geluidsfragmenten tijdens de actie:

https://audiomack.com/song/rtvarnhem/cathelijne-bouwkamp-bosje

