Schapenhouders nemen mondjesmaat maatregelen tegen de wolf: 'Hij is er, daar moet je mee dealen'

De wolf is nu alweer een tijdje terug in Nederland, maar toch is de animo onder schapen- en geitenhouders niet groot om maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen. Slechts een tiental schapenhouders meldden zich voor de voortrekkersregeling van de provincie.

'Griezelig', zo omschrijft Brenda Wassink het huilen van een wolf. Ze kreeg er kippenvel van toen ze er twee weken geleden eentje hoorde janken in het bos achter haar huis in Wenum-Wiesel. Haar woning, waar ze samen met haar man Hans aan het hobbyboeren is, grenst aan het kroondomein Het Loo.

In hun achtertuin grazen tien schapen. 's Nachts gaan ze nu naar binnen, maar binnenkort kunnen ze ook in de avonduren weer buiten staan. Brenda en Hans nemen maatregelen om de wolf buiten de deur te houden.

'We moeten de rasters ophogen en stroomdraad aan de buitenkant bevestigen. Binnen hebben we al stroomdraad tegen de das. Ja, het is wel even een dingetje.'

Hulp van de Wolvencommissie

De hobbyboeren krijgen daarbij hulp van de Wolvencommissie: ze kregen advies en krijgen het materiaal à 2.000 euro vergoed. De Wolvencommissie werkt al langer aan een preventieplan en wist nu een aantal schapenhouders zover te krijgen alvast maatregelen te nemen om te kijken wat werkt.

Ook schapenboer Hanjo Diepeveen van Dutch Charollais Sheep in Elspeet meldde zich voor die voortrekkersregeling. 'Ik zit hier heel kort op de wolven. Onlangs was het in Emst gewoon raak.' In Emst vergreep een wolf zich in september aan 14 schapen, de dodelijkste aanval in Gelderland tot nu toe.

'Voorheen had ik twee draadjes lopen rondom het weiland, om de schapen in de wei te houden. Nu moet je de wolf uit de wei houden: dat is even wennen.'

Hoort de wolf hier wel?

Beide schapenhouders verbazen zich erover dat niet meer mensen zich hebben gemeld voor de voortrekkersregeling. In juni hield de Wolvencommissie, die werkt aan een preventieplan, een informatiebijeenkomst waar ongeveer honderd mensen op af kwamen. Maar het ging er vooral over de vraag óf de wolf hier wel hoort en niet hoe men zich erop moet voorbereiden.

'Ik ben ook niet voor de wolf. Die mensen die hem 150 jaar geleden uit Nederland hebben weggejaagd, waren niet gek', zegt ook Diepeveen. 'Maar het is een gegeven dat hij hier nu is. Daar moet je mee dealen, je moet zorg dragen voor je vee.'

Praktijkervaring met wolfwerende maatregelen

Daarom werd besloten tot een voorlopersregeling om toch meer praktijkervaring op te doen met wolfwerende maatregelen. 'Veel mensen zien af van gewone hekken, omdat je die dan 40 centimeter diep moet ingraven, wil de wolf er niet onderdoor graven', vertelt Teun Achterkamp, secretaris van de Wolvencommissie. Onbegonnen werk, als je meerdere hectares moet omheinen.

'Tot nu toe lijken elektrische draden het beste te werken. In de natuur kan je dan werken met een mobiel schrikdraad, met een accu van behoorlijke capaciteit die de wolf een goede tik kan geven. Maar de Veluwe kan erg droog zijn, dus je moet wel zorgen voor voldoende aarding.'

Woensdagmiddag praat de Wolvencommissie de provincie bij over de voortgang van het preventieplan. Dat moet nog dit jaar klaar zijn.

