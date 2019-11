Petitie voor voorzieningen in ‘s-Heerenberg

Een petitie voor het behoud van voorzieningen in ’s-Heerenberg is bijna duizend keer ondertekend. Het verdwijnen van het gemeentepunt uit het complex Gouden Handen en een deel van het aanbiedstation voor afval is reden om de handtekeningenactie te starten.

'Er verdwijnen steeds meer faciliteiten zoals banken, het gemeentehuis en nu een deel van het aanbiedstation', schrijven de initiatiefnemers. 'Openbaar vervoerverbindingen zijn verre van optimaal, hierdoor moet je als inwoner wel een auto hebben.' De gemeenteraad besloot donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling met een minieme meerderheid tot het sluiten van de gemeentelocatie in Gouden Handen.

Wel blijft het pand een loketfunctie houden. Het aanbiedstation voor betaald afval wordt samengevoegd in Zevenaar, terwijl in het grensstadje een station voor gratis afval blijft bestaan. De initiatiefnemers willen dat beide besluiten worden heroverwogen.

Raadslid Wilfried Linssen van CDA Montferland, zelf woonachtig in ’s-Heerenberg, geeft aan dat de sluiting van het gemeentepunt in Gouden Handen een goede manier is om structureel bijna een ton te bezuinigingen. 'Het is natuurlijk lastig, maar het heeft puur te maken met het financiële plaatje. Onze situatie in Montferland is niet rooskleurig', aldus Linssen, die de petitie voor kennisgeving aanneemt. 'Dat is democratie, als een aantal mensen het er niet mee eens zijn en een petitie starten, hebben ze mijn zegen. Feit is wel dat het aantal bezoeken aan het punt verminderd is.'

'Hoop op sterk signaal'

Henk Groote van Lijst Groot Montferland, samen met Lokaal Belang, de PvdA en Fractie Mos tegenstander van de sluiting van het gemeentepunt in Gouden Handen, noemt de petitie een 'mooi initiatief'. 'Ik hoop dat ze een sterk signaal kunnen afgeven', aldus de fractievoorzitter, die aangeeft voldoende andere mogelijkheden om te besparen te zien. 'Misschien dat deze petitie wel zo gigantisch gaat leven dat de coalitie het besluit moet heroverwegen en toch op eigen beleid gaat schrappen.'