Zaza hoopt dat er meer plekken komen waar ze kan spelen

Zo ook voor de 7-jarige Zaza uit Driel. Als ze met haar elektrische rolstoel mee wil spelen met haar zusje Pippi (9), komt ze op veel plekken van een koude kermis thuis.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Moeder Margrethe Wijnen: 'Als mensen mijn dochter in een elektrische rolstoel zien, denken ze vaak dat ze vanwege haar handicap toch niet buiten kan of wil spelen, maar dat is dus niet zo. Ook zij wil naar buiten met haar zusje. Ze willen gewoon samen kunnen spelen.'

Maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig, omdat de ondergrond van de speeltuintjes niet geschikt is voor kinderen in een rolstoel. Iets wat niet alleen in Driel speelt. 'Je ziet het overal. Ook verderop in Zetten bijvoorbeeld.'

Speciaal soort rubber

Om te laten zien hoe het ze het graag willen hebben, namen ze een kijkje in een speeltuin in Elst. Daar ligt geen zand onder de toestellen, maar een speciaal soort rubber die begaanbaar is met de rolstoel.

Dat willen ze ook graag in hun eigen buurt hebben. De moeder is nu nog in gesprek met de gemeente om samen te kijken naar de toegankelijkheid van de speeltuinen.