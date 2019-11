Sint Maarten wordt op een bijzondere wijze gevierd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zo wordt het feest in Zaltbommel traditioneel gevierd, maar het thema 'delen' speelt nog verder een rol. Voor de ingang van de Kerk staan bedelaars, die hopen op giften van het publiek. In de Kerk is muziek en zijn balletuitvoeringen.

Aan lange tafels kunnen ouders, grootouders en kinderen van erwtensoep, pannenkoeken of andere lekkernijen genieten. De opbrengst is hiervan is bestemd voor de bouw van een weeshuis in Burundi. Ook is in de kerk een stand van de Voedselbank te vinden waar meegebrachte etenswaren ingeleverd kunnen worden.

Opgehaald snoep wordt ook gedeeld

Na het delen van de mantel gaat Sint Maarten te paard de stad in gevolgd door de kinderen. Op de Markt deelt de burgemeester appels uit aan de kinderen. De snoep die verder in de stad wordt opgehaald is ook de helft bestemd voor de Voedselbank.

De kinderen kunnen daarvoor op drie plekken in de stad terecht. Al deze plekken zullen door Sint Maarten worden bezocht.