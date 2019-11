Dorpshuis IJzerlo goed toegankelijk voor mindervaliden, behalve het toilet

Dat blijkt uit een test van het Omroep Gelderland-programma Dorpshuis Van Het Jaar. Expert Jan Troost ging in zijn rolstoel op inspectie bij het Achterhoekse dorpshuis.

Bij de ingang begint het al goed. De helling is perfect en Jan rolt met zijn rolstoel makkelijk naar boven. 'Ik zag al een mooi bordje, dat is fijn', zegt hij tegen de beheerders. 'Daarmee voel ik mij erg welkom.' Hij is ook blij met het terras. 'Dat is ook toegankelijk, daar wordt vaak niet over nagedacht.'

Het mindervalidentoilet ziet er goed uit, maar het licht is wel een probleem. Dat gaat aan door een bewegingssensor, maar die wordt niet geactiveerd als Jan naar binnen gaat. Ook de parkeerplaats is niet ideaal, het is niet overzichtelijk genoeg. De beheerder gaat het aanpassen, zodat dat beter wordt.

Het uiteindelijke oordeel van Jan Troost volgt in de finale.

