Inwoners Lent plaatsen nepflitspaal: ‘Verkeer op Mauritssingel rijdt veel te hard'

Zaterdag is de handtekeningenactie begonnen en plaatsten buurtbewoners een spandoek en een nepflitspaal langs de weg. Door de grote hoeveelheid verkeer, de hoge snelheden, het toegenomen lawaai en de uitstoot is er volgens hen geen sprake meer van een gezonde leefsituatie.

'Onze woningen aan de ventweg functioneren nu als een bewoonde geluidswal, en onze ramen kunnen nooit open. Dat kan niet de bedoeling zijn', verzucht één van de omwonenden. De actievoerders eisen nu stappen van de gemeente Nijmegen.

'Deze situatie is gewoon ongezond'

De buurt is de actie gestart samen met SP Nijmegen. 'Het is voor de bewoners onmogelijk om ’s nachts met een raam open te slapen. Even luchten is er niet bij of de vensterbanken liggen vol stof. Deze situatie is gewoon ongezond, de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast nemen alleen maar toe. Tijd voor een oplossing', zegt SP-raadslid Marij Feddema.

In het verleden hebben bewoners al meerdere malen aangeklopt bij de gemeente en werden er door de politie snelheidscontroles gehouden, waarbij overtredingen schering en inslag waren.

Snelheden tot over de 100 km/uur zijn volgens de bewoners geen uitzondering en bijna niemand rijdt 50. Eigenlijk is het alleen tussen 2.00 en 4.00 uur ’s nachts een beetje rustig, zo zeggen zij.

Flitspaal en geluidswand

De actievoerders willen dat er permanent iets gedaan gaat worden aan de snelheid van de auto’s op de Mauritssingel. Dit kan door het plaatsen van een flitspaal zodat de snelheid omlaag gaat.

Om de geluidsoverlast te verminderen, vragen ze om een geluidswand of 'diffractorenwand', zoals recent in Nijmegen-West is geplaatst. Ook de Wijkraad Lent is inmiddels met de gemeente in gesprek omdat er een breed draagvlak vanuit de buurt is voor de aanpak van het probleem.

De komende tijd gaan de bewoners door met handtekeningen verzamelen en ze hopen zo samen met de Wijkraad Lent de gemeente onder druk te kunnen zetten.