Weer vaten met mogelijk drugsafval gedumpt in Arnhem

In Arnhem zijn opnieuw vaten gedumpt. Maandag was het raak aan de Rijkerswoerdsestraat, op tientallen meters van de A325. Het gaat om 13 vaten, maar ook lagen er verschillende kabels en een haakse slijper.

Of er weer drugsafval in de vaten zit, is nog niet duidelijk. De brandweer heeft metingen verricht waaruit blijkt dat het om twee soorten stoffen gaat. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. Zeker één vat lekt.

Vaker gedumpt

In oktober werden tenminste drie keer eerder vaten aangetroffen in Arnhem: op 16 oktober op de Drielse Dijk, twee dagen later op de Schelmseweg en op 24 oktober opnieuw op de Schelmseweg. Die laatste dumping was voor het gebouw van de Veiligheidsregio Midden-Gelderland.

De vaten aan de Rijkerswoerdsestraat worden op korte termijn opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. De politie is een onderzoek gestart; getuigen wordt verzocht contact op te nemen.

Zie ook: