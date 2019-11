NEC-talent Proper met Oranje onder 17 in halve finales WK

Het 17-jarige talent staat met Oranje onder 17 in de halve finales van het WK in Brazilië. Daar is donderdag Zuid-Korea of Mexico de tegenstander. Nederland won in de kwartfinales met 4-1 van Paraguay. Proper kwam in de slotfase als invaller nog even in het veld.

Als regerend Europees kampioen begon Oranje als één van de favorieten aan het toernooi, maar de start was met twee nederlagen moeizaam. Op de valreep werd plaatsing voor de knock-outfase afgedwongen. Dirk Proper mag dit toernooi tot dusverre alleen invallen. Bij NEC traint hij af en toe al mee met de selectie en zat hij ook al een keer op de bank.

