Hij komt, hij komt! Apeldoorn maakt zich op voor Sinterklaas

Maandag wordt begonnen met de opbouw van de podia in het centrum. Her en der is de stad al flink versierd; zo staan er enorme zeecontainers die ingepakt zijn als megacadeaus.

Opbouw

Om het centrum op tijd klaar te hebben, zal vanaf maandag 11 november de opbouw beginnen in de binnenstad. Vooral de opbouw van de podia zal wat tijd in beslag nemen. De gemeente doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van de weersomstandigheden verwacht de gemeente op zaterdag 20.000 tot 30.000 ouders met kinderen die Sinterklaas en zijn Pieten komen verwelkomen.

Gemeentewoordvoerder Arnoud van der Steen zegt dat de gemeente er bijna klaar voor is: 'We gaan deze week vier podia opbouwen. In de nacht van 15 op 16 november worden er langs de hele route 1600 meter aan hekken gezet, gaan we alle wegen afsluiten die op de route liggen en worden er betonblokken geplaatst, die met 18 trailers worden aangevoerd. Allemaal vanuit het oogpunt veiligheid. De hele route wordt daarom ook auto- en fietsvrij gemaakt.'

Per trein of toch per boot?

Van der Steen gaat er momenteel nog vanuit dat Sinterklaas met de boot aankomt: 'We hebben wel laten weten dat de grote pakjesboot Nummer 12, niet door het kanaal past. Dus we zijn benieuwd met welke boot hij komt. Mocht er iets misgaan, we hebben altijd een alternatief klaar staan.' Als het niet lukt met de boot, dan zal De Veluwse Stoomtrein Maatschappij de Sint en zijn Pieten naar Apeldoorn brengen.

Luister hier naar de reportage van verslaggever Vera Eisink over de voorbereidingen in Apeldoorn:

Route en afsluitingen

Na ontvangst door de burgemeester vertrekt Sinterklaas met zijn gezelschap naar de binnenstad via de Stationsstraat, de Stationsdwarsstraat en de Hoofdstraat. De tocht eindigt op het Raadhuisplein om 13.15 uur, waar een Pepernotenfeest is.

De route die Sint en zijn Pieten afleggen, is op 16 november vanaf middernacht tot en met 18.00 uur ’s avonds verboden gebied voor autoverkeer. Fietsen mag hier niet meer tussen 9.00 en 14.00 uur. De Kalverstraat is van 3.30 uur tot 15.00 uur afgesloten voor auto’s, en voor fietsers vanaf 9.00 uur. Auto’s en fietsen zijn daarnaast niet welkom op een reeks omliggende straten tussen 9.00 en 14.00 uur.

De Stationstunnel, de fiets- en voetgangerstunnel die onder het station doorloopt, is in die periode ook afgesloten. De bewaakte fietsenstalling onder het station is van 9.00 tot 14.00 uur niet te gebruiken. Vanuit Apeldoorn-Zuid kunnen fietsers dan omrijden via de Arnhemseweg, Koning Stadhouderlaan en PWA-laan, of langs het kanaal en vervolgens over Molenstraat-Centrum.

Winkels en markt

De parkeergarages en -terreinen zijn wel open, maar in een aantal gevallen via een alternatieve route bereikbaar. Winkels gaan ook gewoon open en de markt op het Marktplein gaat door, al staan sommige kramen op een andere plek dan normaal.

