'Aj moar gein heb', carnavalsseizoen officieel afgetrapt

'Het is heel erg leuk, want je maakt het maar één keer mee', vertelt oud-jeugdprinses Quinty Reulink. 'Ik heb erg genoten.'

Oud-stadsprins Ton Knaven kan dat beamen. 'Ik ben 296 dagen prins geweest en heb alle dagen genoten.'

Met de leuzen 'lach met' en 'aj moar gein heb' wordt het komende seizoen carnaval gevierd in Ulft. De leuzen betekenen veel voor Iseldonk. 'Het is een stimulans voor alle mensen die wat willen doen tijdens de optocht of de pronkzitting', legt voorzitter Wilco van 't Hul uit.

'De leus kunnen ze in hun buut of op de wagen verwerken.' Iseldonk merkt dat het carnaval in Ulft redelijk populair is, maar wil in de toekomst meer mensen enthousiasmeren voor het feest en carnaval meer op de kaart zetten. De stichting geeft aan dat dit, door het ontbreken van meerdere geschikte horecazaken in het dorp, soms moeilijk is. 'Je bent afhankelijk van de mensen die er zijn en komen', duidt Van 't Hul. 'We doen er ons best voor.'

De volgend activiteit voor de Ulftse carnavalisten is de pronkzitting in januari. Het thema daarvan is 1001 nachten. 'Mensen die iets met de pronkzitting willen doen kunnen zich daar op uitleven', vertelt Van 't Hul. 'Uiteindelijk gaat het erom: aj moar gein hebt.'

Oud-prins Ton den Derde blijft nog lid van Iseldonk, maar voor Quinty zit het er echt op. 'Nu ga ik weer gewoon op wintersport.'